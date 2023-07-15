موجة الحر الشديدة تغلق أقدم معلم أثري في أثينا

صرحت وزيرة الثقافة اليونانية عن إغلاق أقدم معلم أثري الأكروبوليس في العاصمة أثينا، والذي يستقبل أكبر عدد من الزوار في البلاد، وذلك نتيجة ارتفاع حرارة الجوالممتدة الي يوم السبت بسبب موجة الحر التي تضرب قسما من أوروبا.

وأفادت " لينا ميندوني " على شبكة التليفزيون العامة "لحماية العمال والزوار، على الأقل خلال ذروة الحر من الساعة 12 ظهرا وحتى الخامسة من بعد الظهر، يجب توقف العمل في الموقع الأثري".

وأكدت الوزيرة أنه يتوقع ارتفاع أكثر لدرجات الحرارة اليوم السبت إلى 40 أو 41 درجة مئوية في أثينا ، لكن على أعلى قمة الأكروبوليس، "فإن الحرارة الحقيقية التي يشعر بها الجسم هي أعلى بكثير".

في وقت سابق أعلن معلم الأكروبوليس المدرج على قائمة التراث العالمي التي تعدها اليونسكو، في بيان عن إغلاق لساعتين في ذروة الحرفي يوم الجمعة ، لكن محيط المعبد والأغورا القديمة أو مقبرة الخزف القديمة، ستبقى مفتوحة.

ولكن في الأيام العادية يفتح موقع الأكروبوليس الذي شهد زيادة كثيفة في عدد الزوار في الأشهر الماضية، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء.

تشهد اليونان على أثر ذلك، غالبية الدول المطلة على البحر المتوسط، منذ الأربعاء أول موجة حر شديدة هذا الصيف، ويتوقع أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية في شمال البلاد وغربها، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية.

اتخذت السلطات في الأيام الماضية عدة إجراءات لمواجهة موجة الحر هذه، الأولى هذه السنة في هذه الدولة المتوسطية المعتادة على مثل هذه الظواهر.

قرر الصليب الأحمر بداية من يوم الخميس توزيع على مدخل المعلم زجاجات المياه وحضر لمساعدة السياح الذين قد يتعرضون لحالات إغماء بسبب الحر.

وفي مواجهة موجة الحر هذه ، حذرت السلطات اليونانية من ارتفاع مخاطر الحرائق خاصة في المناطق التي تعصف فيها رياح قوية ، وكانت اليونان شهدت حرائق شديدة خلال صيف 2021 بسبب موجة حر استثنائية.



حيث أغلق الأكروبوليس الذي زاره أكثر من ثلاثة ملايين شخص السنة الماضية، أبوابه في الساعات الأشد حرارة في النهار.