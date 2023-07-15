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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي يدمر مستودعات لتخزين المتفجرات والأسلحة للإرهابيين في "جلجدود"

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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دمر الجيش الصومالي، اليوم /السبت/، مستودعات تستخدمها الميليشيات الإرهابية لتخزين المواد المتفجرة والأسلحة، وذلك في عملية عسكرية في منطقة بود بمحافظة جلجدود.
وأوضح قائد الكتيبة الـ 16 للقوات الخاصة العقيد أحمد عبدالله نور - حسبما نقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير مستودعات تابعة لميليشيات الخوارج لتخزين المواد السامة والمواد المستخدمة في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى مستودعات لتخزين الأسلحة.
ويجري الجيش الصومالي عملياته العسكرية في المحافظات الجنوبية ووسط البلاد للقضاء على فلول ميليشيات الخوارج، حيث من المقرر أن تنطلق قريبا المرحلة الثانية من العمليات العسكرية.

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