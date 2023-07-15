أوكرانيا: روسيا قصفت مواقع الجيش في باخموت 408 مرات خلال الساعات الـ24 الماضية

السبت 15/يوليو/2023 - 11:20 ص

قال سيرهي تشيرفاتي المتحدث باسم المجموعة الشرقية للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، إن القوات الروسية قصفت مواقع قوات الدفاع الأوكرانية 408 مرات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف تشيرفاتي “يبقى اتجاه باخموت هو الاتجاه الذي اتخذت فيه قوات دفاعنا زمام المبادرة، وفي الجهتين الشمالية والجنوبية تضغط وحداتنا على الجيش الروسي وتقتحم مواقعه، لذلك تقاوم عناصر القوات الروسية وأطلقت النار على مواقعنا 408 مرات في جميع الأنحاء”، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأوضح أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، وقع 15 اشتباكا في باخموت وقٌتل 77 من الجيش الروسي وأصيب 172 آخرون.

وأشار إلى أنه تم الإستيلاء على مركبتين وتدمير دبابتين ومدرعة قتال وسبعة مدافع ونظامين للمدفعية ونظام صواريخ مضاد للدبابات وطائرة مسيرة.