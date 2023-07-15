الصين تدعو الاتحاد الأوروبي لتوضيح موقفه حيال الشراكة معها

دعت الصين الاتحاد الأوروبي، إلى توضيح موقفه بشأن الشراكة معها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكانت ألمانيا قد كشفت عن خطة استراتيجية جديدة للتعامل مع نهج الصين، إذ أكد شولتس أن الهدف ليست القطيعة وإنما خفض الاعتماد عليها.

وأعلنت الحكومة الألمانية، الخميس، عن استراتيجيتها الخاصة بالتعامل مع الصين، عن اتباع نهج صارم في مواجهة أية أنشطة تجسس تقوم بها الصين.