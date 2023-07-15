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السبت 15 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصين تدعو الاتحاد الأوروبي لتوضيح موقفه حيال الشراكة معها

الصين
الصين
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دعت الصين الاتحاد الأوروبي، إلى توضيح موقفه بشأن الشراكة معها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وكانت ألمانيا قد كشفت عن خطة استراتيجية جديدة للتعامل مع نهج الصين، إذ أكد شولتس أن الهدف ليست القطيعة وإنما خفض الاعتماد عليها.
وأعلنت الحكومة الألمانية، الخميس، عن استراتيجيتها الخاصة بالتعامل مع الصين، عن اتباع نهج صارم في مواجهة أية أنشطة تجسس تقوم بها الصين.

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