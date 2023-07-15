ads
السبت 15 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين ترحب بجهود مصر لعقد قمة دول جوار السودان

قمة دول جوار السودان
قمة دول جوار السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن ترحيب دولة فلسطين بالجهود التي بذلتها مصر، لعقد قمة دول جوار السودان بهدف تحقيق الأمن والاستقرار لجمهورية السودان الشقيقة، وكذلك جهود ومساعي جميع الأطراف المشاركة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، حرص دولة فلسطين على سلامة وأمن السودان الشقيق، والتوصل إلى الإنهاء الفوري للأحداث المؤسفة الجارية في السودان وتحقيق السلام والازدهار في السودان. 

السودان قمة دول جوار السودان فلسطين