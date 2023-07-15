فلسطين ترحب بجهود مصر لعقد قمة دول جوار السودان

السبت 15/يوليو/2023 - 09:19 ص

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن ترحيب دولة فلسطين بالجهود التي بذلتها مصر، لعقد قمة دول جوار السودان بهدف تحقيق الأمن والاستقرار لجمهورية السودان الشقيقة، وكذلك جهود ومساعي جميع الأطراف المشاركة.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، حرص دولة فلسطين على سلامة وأمن السودان الشقيق، والتوصل إلى الإنهاء الفوري للأحداث المؤسفة الجارية في السودان وتحقيق السلام والازدهار في السودان.