باكستان تطلق مشروعًا لبناء محطة للطاقة النووية بتكلفة 3.5 مليار دولار

دشن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يوم الجمعة، مشروعا لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية بقدرة 1200 ميغاواط، صينية التصميم، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

والمحطة التي تبلغ كلفة بنائها 3.5 مليار دولار جزء من جهود الحكومة الرامية إلى توليد المزيد من الطاقة النظيفة.

وتأتي مراسم تدشين المشروع يوم الجمعة بعد أقل من شهر على توقيع باكستان اتفاقية مع المؤسسة النووية الوطنية الصينية في الخارج.

ويعد المفاعل "هوا لونج وان" وهو مفاعل نووي من الجيل الثالث، من أكثر المفاعلات النووية أمانا.

وستبنى المحطة النووية التي سيطلق عليها "تشاشما - 5" على الضفة اليسرى لنهر السند بمدينة ميانوالي في إقليم البنجاب.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال تجمع للمسؤولين الباكستانيين والصينيين في ميانوالي، إن مشروع الطاقة النووية "تشاشما - 5" في حد ذاته يعد "معلما هائلا، وقصة نجاح ضخمة ورمزا رائعا للتعاون بين صديقين عظيمين".