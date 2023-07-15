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السبت 15 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

شولتس يتعهد بدعم عسكري طويل الأمد لكييف بقيمة 17 مليار يورو

شولتس
شولتس
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تعهد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بتقديم دعم عسكري لأوكرانيا بقيمة 17 مليار يورو حتى 2027، مبينا أن برلين ثاني أكبر مساهم في ذلك بعد واشنطن، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال شولتس، يوم الجمعة، خلال مؤتمره الصحفي الصيفي التقليدي في برلين: "قدرنا أنه منذ بداية الحرب (فبراير 2022) وحتى العام 2027، سننفق على الأرجح 17 مليار يورو على شحنات أسلحة إلى أوكرانيا آتية من ألمانيا أو تموّلها ألمانيا".

وفي السياق ذاته، نشرت الحكومة الألمانية وثيقة على موقعها على الإنترنت، يوم الأربعاء، وحدّدت فيها المساعدات العسكرية لأوكرانيا على النحو التالي: مليارا يورو في العام 2022، ونحو 5.4 مليارات يورو هذا العام، ونحو 10.5 مليارات يورو حتى العام 2027.

ويأتي هذا الدعم من مخزونات الجيش الألماني ولكن أيضا من معدات تسلّمها شركات مصنّعة أحيانا بالتعاون مع شركاء آخرين.

وفي اليوم الأول من قمة قادة دول الناتو يوم الثلاثاء الماضي في فيلنيوس، تعهدت ألمانيا بتسليم أسلحة جديدة إلى أوكرانيا بقيمة تناهز 700 مليون يورو.

ولطالما انتقدت كييف بعض شركائها الأوروبيين وخصوصًا في الشرق ألمانيا، بسبب "دعمها العسكري الخجول" لأوكرانيا.

أولاف شولتس كييف دعم عسكرى 17 مليار يورو