الشوط الأول.. الداخلية يضرب أسوان بهدفين

تأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان على ملعبه ووسط جمهوره من نظيره الداخلية بهدفين نظيفين فى الشوط الاول الذي يجمع الفريقين حاليا ضمن مباريات الجولة 34 من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز الهدف الاول لفريق الداخلية عبدالرحمن البانوبي فى الدقيقة 42 واحرز المهاجم النيجيري الفريد الهدف الثاني في الدقيقة 45

المباراة مصيرية للفريقين للهروب من شبح الهبوط من دوري الأضواء والشهرة.



وأعلن أيمن الرمادى المدير الفني لأسوان، وعلاء عبد العال مدرب الداخلية، تشكيل المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

جاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – محمد عطوة - محمد مصطفى

الوسط: أحمد خالد - عماد فتحي – رافائيل أياجوا – بلال السيد

الهجوم: ديلسون كاموني – محمد حمدي زكي

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: عبد العزيز سيد - محمد نجيب – أحمد عبد الرسول – كريم يحيى

الوسط: كليتشي شيميزين – آلان كيمابادي محمود طلعت

الهجوم: فانوم ألفريد - عبد الرحمن البانوبي – كريستوفر جوهان

وقبل مباريات اليوم يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن مراكز الهبوط حيث يتساوى مع غزل المحلة، ويليهما بفارق نقطة الداخلية الذي يحتل المركز السابع عشر.