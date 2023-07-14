التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين فيوتشر والبنك الأهلي

حسم التعادل السلبي، نتيجة الشوط الأول من مباراة فيوتشر ونظيره البنك الأهلي، المقامة حاليًا على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023.

حاول لاعبو الفريقين في تحريك الشباك، لكن باءت محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي وفيوتشر بلا أهداف.

ويحتاج البنك الأهلي إلى تحقيق الفوز أو التعادل لتأكيد البقاء بالدوري دون الانتظار لنتائج الفرق الأخرى.

فيما يأمل فيوتشر في خطف الثلاث نقاط من أجل محاولة استعادة المركز الثالث من الزمالك، الذي يواجه فاركو في الجولة الأخيرة.

ويحتل فريق البنك الأهلي المرتبة الثالثة عشرة في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، فيما يأتي فيوتشر في المركز الرابع بـ58 نقطة.

بدأ فيوتشر، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: محمد طارق

خط الدفاع: باسم علي - محمد عبد السلام - محمود شعبان

خط الوسط: عمر كمال - غنام محمد - علي زعزع - باباتوندي بيلو

وفي الهجوم: أحمد رفعت - عمر السعيد - أحمد عاطف.

فيما دخل البنك الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: اسحاقو يعقوبو - محمود الجزار - سعيدو سيمبوري - محمد بسيوني

خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد - حمدى علاء - أحمد ياسر - محمود قاعود

وفي الهجوم: كريم بامبو.