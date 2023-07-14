حلمي عبد الباقي: جيل التسعينيات كان غنيا بالنجوم

أكد الفنان حلمي عبد الباقي أن جيل التسعينيات كان محظوظا ومظلوما في نفس الوقت، موضحا أنه كان جيلا غنيا بالموسيقى والأغاني والنجوم، ولكنهم لم ينالوا حقهم من الشهرة.

وقال الفنان عبد الباقي: أول ألبوماتي كان بعنوان "الغربة"، ثم توالت أعمالي بعد ذلك.

وقال عبد الباقي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: إن أغنية ذكريات كانت بداية نجاحي الحقيقي

وكشف عبد الباقي عن الأغاني الأقرب إلى قلبه موضحا أنه يميل إلى الأغاني الحزينة، حتى أن البعض كان يسخر منه، ويسأله انت خدت بومبة؟

وخلال الحلقة كشف الفنان عبدالباقي، العديد من الأسرار والمفاجآت، وتحدث لأول مرة عن أسباب اعتزاله الغناء في الملاهي الليلية وخسارته أمواله في البورصة.

وحول جيل التسعينات، أجاب عبدالباقي، عن السؤال الصعب، "مظلوم ولا محظوظ"، كما يكشف كيف واجه أصعب أزمة في حياته.

كما تحدث حول الأزمات التي واجهت نقابة الموسيقيين الفترة الماضية، وعلاقته بالفنان مصطفى كامل، مشيراً إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترات السابقة، أكدت وجود مخالفات مالية، وهو ما استدعى إحالة الأمر برمته للتحقيق من خلال الجهات الرسمية.