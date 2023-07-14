"الدوما" الروسي يقر قانونًا يحظر تغيير الجنس

أقر مجلس الدوما الروسي بالقراءة الثالثة والنهائية، قانونا يحظر تغيير الجنس، ما عدا حالات تتعلق بعلاج بعض الأمراض لدى الأطفال.

وطرح مشروع القانون نواب من كتل مجلس الدوما الخمس كلها، برئاسة رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين في مايو الماضي، وتم تبنبه بالقراءة الأولى في يونيو وبالقراءة الثانية في ١٣ يوليو. وباقرار "الدوما"، أكمل قانون "أساسيات حماية صحة المواطنين في روسيا"، بمادة يحظر بموجبها إجراء تدخلات طبية، وكذلك تعاطي أدوية، تهدف إلى تغيير الجنس.

ولا يشمل هذا الحظر التدخلات الطبية المتعلقة بعلاج التشوهات الخلقية، وكذلك الأمراض الوراثية، وأمراض الغدد الصماء المرتبطة بضعف تكوين الأعضاء التناسلية عند الأطفال. وأكد "فولودين" أن هذا القرار "يحمي مواطنينا وأطفالنا". ولفت في منشور عبر منصة "تلجرام" إلى أن عدد عمليات تغيير الجنس في الولايات المتحدة ازداد ٥٠ ضعفا خلال السنوات العشر الماضية، حيث أصبح هناك مليون و٦٤٠ ألف متحول جنسيا، حسب بيانات عام ٢٠٢٢، بينهم مليون و٣٠٠ ألف بالغ (٠.٥٪ من السكان البالغين) و٣٤٠ ألف مراهق (١.٤٪ من جميع الأطفال الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٣ و١٧ عاما).

ووصف رئيس الدوما ذلك بأنه "نزعة مريعة وطريق يؤدي إلى انحطاط الأمة، وبالنسبة لنا، هذا غير مقبول".

وأضاف "لن يكون هناك مستقبل بدون أسرة وبدون ولادة أطفال"، وتابع: "دعونا نفعل كل شيء لترك البلاد لأحفادنا".