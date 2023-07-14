سوريا تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى"

الجمعة 14/يوليو/2023 - 08:09 م

منحت الحكومة السورية موافقة للأمم المتحدة على استخدام معبر باب الهوى، المعبر الحدودي الرئيسي من تركيا، لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين إليها، إلى مناطق لا تسيطر عليها دمشق في شمال غرب البلاد. وجاء قرار الحكومة السورية بعد فشل مجلس الأمن في تجديد التفويض لعملية توصيل المساعدات عبر الحدود، التي انتهت صلاحيتها في ١٢ يوليو.

واستخدمت روسيا، حليفة النظام السوري، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار غربي لتجديد آلية إيصال المساعدات لمدة تسعة أشهر إضافية، وقالت إنه يجب أن يجري التوزيع من خلال معابر داخل سوريا.

ووصف نائب مندوب روسيا بالأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قرار الحكومة السورية بالسماح باستخدام المعبر الحدودي مع تركيا بأنه خطوة "جديرة بالثناء"، وقال إنه لم تعد هناك حاجة لقرار من مجلس الأمن.

بينما كتب بسام الصباغ، سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بسام الصباغ في رسالة لمجلس الأمن إن تسليم مساعدات الأمم المتحدة يتعين أن يجري "بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية"، وأضاف أن هذه الموافقة "لا تشكل أي اعتراف أو شرعية" للجهات التي تستقبل المساعدات"

حذرت منظمات إغاثية من أن إغلاق معبر باب الهوى سيؤدي إلى كارثة إنسانية، حيث يستفيد منه نحو ٣.٤ مليون شخص في شمال غرب سوريا، وهو المعبر الوحيد المفتوح حاليًا لإدخال المساعدات.