زلزال القمة يهز مجلس الزمالك.. ثلاثة أعضاء على أعتاب الاستقالة

أحدثت هزيمة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أمام غريمه التقليدي الأهلي، بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء أمس الخميس، ضمن مؤجلات الجولة 31 من بطولة الدوري، هزة كبيرة داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكشف مصدر مسؤول بالزمالك، أن خالد لطيف وعلاء مقلد، يفكران في تقديم استقالتهما، بسبب الغضب الجماهيري، بعد السقوط المخيب للآمال في ديريي القاهرة.

وأعلن أحمد دعبس، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدمه باستقالته، رسميا من مجلس الأبيض، وكتب دعبس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جماهير الزمالك العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية، أتقدم باستقالتي اليوم من عشقي وبيتي الكبير نادي الزمالك أعظم نادى في الكون".

وأضاف: "سوف أعود مجددا إلى صفوف الجماهير.. كل الدعم للنادي خلال الفترة المقبلة، عاش الزمالك عاش حبه في قلبي".

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة فاركو، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة والنصف على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري.