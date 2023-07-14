برلماني: تصنيع مصر أول حفار بترول خطوة كبيرة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية

اعتبر النائب مجدى الوليلي، عضو مجلس النواب، تصنيع مصر لأول حفار بترول بمثابة خطوة كبيرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتعميق وتوطين مختلف الصناعات الاستراتيجية داخل مصر، موجهاً التحية والتقدير لكل المصريين الشرفاء الذين نجحوا فى تصنيع هذا الحفار.

ونوه "الوليلى" فى بيان أصدره اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ مصر بمثابة ضربة البداية للدخول في عالم الصناعات الثقيلة الخاصة بمشروعات البحث والتنقيب عن مختلف المنتجات البترولية، مؤكداً أن ذلك الأمر سيحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطني، في مقدمتها تخفيف الضغط على العملة الصعبة للحد من الفاتورة الاستيرادية والاتجاه نحو مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية من مثل هذه المعدات لمختلف دول العالم بصفة عامة والدول العربية والأفريقية بصفة خاصة.

وطالب الوليلي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، ووزارات البترول والثروة المعدنية والصناعة والكهرباء والطاقة وقطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الأراضي، بصفة خاصة، الاتجاه نحو تصنيع وتعميق مختلف الصناعات التي تحتاجها جميع الشركات والهيئات التابعة لهذه الوزارات للحد من استيراد هذه الصناعات من الخارج، مؤكداً أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هدف تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر.

وأشاد بسياسات وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة الى التصنيع المحلي في عدة قطاعات، وزيادة المكون المحلي لترشيد النقد الأجنبي وإنشاء قاعدة صناعية مهمة في الصناعة المصرية البترولية، لتوفير مختلف المعدات التى يحتاجها هذا القطاع الاقتصادى الناجح.

وطالب الحكومة بتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للتوسع فى التصنيع المحلي لأهمية هذا الأمر للاقتصاد الوطنى، خاصة فى ظل التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.