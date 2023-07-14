بعد غد.. وزير الخارجية التونسي يبدأ زيارة إلى 3 دول خليجية

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، زيارة لوزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار إلى كل من الكويت، والإمارات، والسعودية، تلبيةً لدعوات تلقاها من قبل نظرائه وزراء خارجية هذه الدول وتتواصل إلى 20 من الشهر ذاته.

وتتنزّل هذه الزيارات في إطار الحرص على مزيد تمتين روابط الإخاء التي تجمع تونس بهذه الدول الشقيقة وتعزيز العلاقات الثنائية، واستحثاث نسق التعاون معها في كافّة المجالات والرُقي به إلى مستوى العلاقات السياسية المتميّزة وفق بلاغ وزارة الشؤون الخارجية.

وسيُجري الوزير بهذه المناسبة، محادثات مع كبار المسؤولين بهذه الدول الشقيقة.