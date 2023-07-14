ياسمين صبرى تشارك جمهورها أحدث ظهور لها بين الأشجار

نشرت الفنانة ياسمين صبرى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، أحدث ظهور لها لتشارك به جمهورها.

وظهرت ياسمين من خلال الصور ترتدى فستان أحمر وتظهر فى مناطق من الطبيعة بين الأشجار والمياه، وانهالت التعليقات على الصور بالإعجاب بها وبطلتها الأنيقة المعتادة.



من جانبها تشارك الفنانة ياسمين صبرى خلال الموسم السينمائى الحالى بفيلم "البعبع"، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، محمد عبد الرحمن، باسم سمرة، محمد انور، تأليف إيهاب بليبل والإخراج حسين المنباوى.

تجسد ياسمين صبرى دور طبيبة صيدلانيه تتورط فى سيق الأحداث مع مجرم تائب، ويجسده الفنان أمير كرارة وتتصاعد الأحداث بشكل تشويقى.

يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبرى تستعد بالتحضيرات الأخيرة للمشاركة فى الموسم السينمائى الصيفى بفيلم "أبو نسب" ، بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، هالة فاخر، وفاء عامر، محمد لطفى، تأليف أيمن وتار والإخراج رامى إمام.

تدور أحداث الفيلم حول فكرة علاقة النسب وما يتبعها من مناقشة بعض المشاكل بين العائلات، فى إطار كوميدى إجتماعى وسط تصاعد للأحداث.

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