رئيس "COP28": التقليل التدريجي للوقود الأحفوري أمر حتمي ومهم

أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف "كوب 28"، أن التقليل التدريجي للوقود الأحفوري أمر حتمي ومهم، لكن لا يمكن أن يحدث إلا عندما يزيد العالم من قدرته في مجال الطاقة المتجددة، حسبما افادت قناة سكاي نيوز.

وأضاف الجابر، في مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية، أنه ليس بالإمكان فصل العالم عن نظام الطاقة الحالي قبل أن يتم بناء النظام الجديد.

وتابع: يُعتبر التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري مطلبًا رئيسيًا من أكثر من 80 دولة.

ولفت إلى أن شركات النفط والغاز لا يُنظر إليها على أنها جزء من الحل، مؤكدا أن العالم بحاجة إلى وقف هذا التصور وأنه يجب دعوتهم وإعطاؤهم المسؤولية وأن يخضعوا للمساءلة من خلال ترتيب نظام مراقبة مناسب.