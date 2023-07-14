سلطنة عمان تثمن جهود الرئيس السيسي في عقد قمة دول جوار السودان

الجمعة 14/يوليو/2023 - 03:28 م

أعربت وزارة الخارجية العمانية، عن تقديرها للجهود التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عقد قمة دول جوار السودان، دعمًا للمساعي الرامية للتوصل إلى حلّ سلمي شامل ومستدام يلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والحفاظ على مكتسباته ومقدراته.

كما أعربت الخارجية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - عن تأييد السلطنة لمخرجات القمة التى عُقدت أمس الخميس، بالقاهرة، ودعوتها لأطراف النزاع فى السودان إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء الاقتتال حقنًا للدماء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتأكيد الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شئونه الداخلية.