نادى شرم الشيخ يستضيف اختيارات المقاولون.. لانتقاء المواهب من أبناء المحافظة

استضاف نادى شرم الشيخ الرياضى مؤخرًا اختبارات نادى المقاولون بملاعب إستاد النادى للبحث عن المواهب الجديدة من كافة محافظات مصر.

من جانبه أكد الكابتن سعيد الشيشينى نجم نادى المقاولون العرب السابق إن اختبارات النادى هدفها توسيع قاعدة للاختيار والبحث عن المواهب في كل أندية مصر لتقديمهم للمنتخبات الوطنية

وضمت اللجنة القائمة علي الاختبارات نجوم نادى المقاولون فى عصره الذهبى: وهم سعيد الشيشينى ومحمد عبد العزيز ( زيزو )، محمود العارف، وعبد الرحمن احمد إدارى المقاولون بالتعاون مع مدربين واداريين نادى جنوب سيناء ونادى شرم الشيخ الرياضى.

وبدأت جولة البحث عن المواهب بمحافظات الوجه البحري والقبلي والآن بجنوب سيناء.

من جانبه أكد محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء على دعم القيادة السياسية لاكتشاف الموهوبين رياضيا وتيسير كافة السبل التى من شأنها تشجيع ممارسة الرياضة كما وجه الشكر إلى التعاون المثمر مع مجالس الإدارات بمراكز الشباب والأندية لتحقيق هذا الهدف.

على الجانب الآخر تقدم محمد الغندور رئيس مجلس إدارة نادى شرم الشيخ الرياضي ومدير عام النادي الشكر لأعضاء لجنة إختيار المواهب الرياضية من نادى المقاولون وحضورهم لمحافظة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ من أجل أكتشاف المواهب الرياضية الشابة، ومعهم اللجنه المنظمه من نادي جنوب سيناء الرياضي ونادي شرم الشيخ الرياضي لما بذلوه من جهد بهذا اليوم من اجل خدمه ابناء المحافظه.