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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. طلاب الثانوية العامة يملأون شواطئ بورسعيد

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة يملئون شواطئ بورسعيد
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شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اقبال كبير من المواطنين، اليوم الجمعة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وذلك في أول جمعة عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وتوافدت أعداد كبيرة من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم على شواطئ بورسعيد، الذين يقضون أوقاتهم بين الاستمتاع بنسيم البحر والتريض والمشي على الشاطئ، وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية مثل: كرة القدم والكرة الطائرة، فضلًا عن ركوب "البيتش باجي" والخيول والدراجات الهوائية، فضلا عن السباحة في مياه البحر.

ويعتبر الدخول لشاطئ بورسعيد بالمجان دون سداد أي رسوم، وهناك مبادرة لتخفيض الأسعار أطلقها مؤجري الشماسي والكراسي بالشواطئ الشعبية حيث يبلغ سعر تأجير الكرسي 10 جنيهات، ويمكن للأسرة الحصول على 5 كراسي وترابيزة وشمسية مقابل 80 جنيه فقط، بينما ترتفع الأسعار في الشواطئ السياحية.

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