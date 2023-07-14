ads
الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الوزير" يبحث مع نائب وزير خارجية  التشيك التعاون في مجال توطين صناعة النقل في مصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل جيري كوزاك نائب وزير خارجية جمهورية التشيك وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين مصر والتشيك في قطاع النقل وحضر اللقاء السفير إيفان يوكل سفير جمهورية التشيك لدى القاهرة


في بداية اللقاء، رحب وزير النقل بنائب وزير خارجية جمهورية التشيك، مؤكدًا على العلاقات التاريخية المميزة بين الجانبين والتطلع  لزيادة حجم التعاون المشترك  في مجالات النقل المختلفة. وخاصة في مجال توطين صناعة النقل في مصر تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي  مشيرا الى  أن توقيع عقد تحديث وعمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد وعقد صيانة لمدة 15 سنة شامل قطع الغيار  بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة سكودا التشيكية هو خطوة هامة نحو التعاون المستقبلي المشترك لتوطين صناعة  الوحدات المتحركة في مصر  من خلال اقامة مصنع بها  لتوطين صناعة جرارت وعربات  السكك الحديدية وعربات مترو الانفاق والترام.

 بالاضافة  الى توطين الصناعات المغذية لها فى مصر ليصبح التعاون بين هيئة السكك الحديدية المصرية وسكودا التشيكية نموذجا رائدا للتعاون المشترك في مجال النقل ثم الانطلاق الى التعاون بين مصر والتشيك في باقي المجالات والتصدير للخارج  لهذه المنتجات التي سيتم تصنيعها على ارض مصر

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تسابق الزمن لتوطين كافة صناعات النقل فى مصر، وهذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل مضيفا  أنه لن يتم أى تعاقد جديد مستقبلا لشراء جرارات أو عربات سكك حديدية أو مترو أنفاق أو مونوريل من خارج مصر، خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بأنواعها المختلفة والصناعات المغذية لها فى مصر من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

ومن جانبه أكد نائب وزير خارجية جمهورية التشيك، عمق العلاقات المصرية التشيكية معربا عن الاهتمام الكبير بزيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل لافتا الى ان جمهورية التشيك ستتعاون مع مصر لتوطين صناعة النقل وانشاء قاعدة صناعية في مصر  للانطلاق الى التصدير الى الدول الاخرى

وفي ختام الاجتماع اكد نائب وزير خارجية التشيك ان زيارة وزير النقل المصري خلال الفترة القادمة الى جمهورية التشيك ستشهد استكمال المباحثات حول التعاون الكبير بين الجانبين في مجال توطين صناعة النقل في مصر مع عدد من المسئولين بجمهورية التشيك مثل وزير النقل التشيكي ورئيس سكودا العالمية  مؤكدا على ان هذا التعاون سيكون نقطة انطلاقة قوية للتعاون بين كافة الهيئات المصرية والشركات التشيكية.

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وزير خارجية جمهورية التشيك قطاع النقل الهيئة القومية لسكك حديد مصر