رسميا.. "الدوما الروسي" يقر قانونا يحظر تغيير الجنس

أقر مجلس الدوما الروسي بالقراءة الثالثة والنهائية اليوم الجمعة، قانونا يحظر تغيير الجنس، ما عدا حالات تتعلق بعلاج بعض الأمراض لدى الأطفال.

ومشروع القانون طرحه نواب من كتل مجلس الدوما الخمس كلها برئاسة رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين في مايو الماضي. وتم تبنبه بالقراءة الأولى في يونيو وبالقراءة الثانية في 13 يوليو.

وبقرار مجلس الدوما، أكمل قانون "أساسيات حماية صحة المواطنين في روسيا" بمادة يحظر بموجبها إجراء تدخلات طبية، وكذلك تعاطي أدوية، تهدف إلى تغيير الجنس.

و لا يشمل هذا الحظر التدخلات الطبية المتعلقة بعلاج التشوهات الخلقية وكذلك الأمراض الوراثية وأمراض الغدد الصماء المرتبطة بضعف تكوين الأعضاء التناسلية عند الأطفال.

و أكد فولودين أن هذا القرار "يحمي مواطنينا وأطفالنا". ولفت في منشور عبر "تلغرام" إلى أن عدد عمليات تغيير الجنس في الولايات المتحدة ازداد 50 ضعفا خلال السنوات العشر الماضية، حيث أصبح هناك مليون و640 ألف متحول جنسيا، حسب بيانات عام 2022، بينهم مليون و300 ألف بالغ (0.5% من السكان البالغين) و340 ألف مراهق (1.4% من جميع الأطفال الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما).

ووصف فولودين ذلك بأنه "نزعة مريعة" و"طريق يؤدي إلى انحطاط الأمة"، وأضاف: "بالنسبة لنا، هذا غير مقبول".

وأضاف "لن يكون هناك مستقبل بدون أسرة وبدون ولادة أطفال"، وتابع: "دعونا نفعل كل شيء لترك البلاد لأحفادنا.