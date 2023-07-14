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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن القاهرة يكشف التفاصيل الكاملة لمقتل صاحب مقهى أفريقى بالبساتين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشفت اجهزة الأمن بالقاهرة تفاصيل مقتل صاحب مقهى أفريقى بدائرة قسم شرطة البساتين والقبض على المتهم بأرتكاب الجريمة.

 تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا بحدوث مشاجرة ومتوفى بمقهى كائن بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين أنة حال تواجد مالك ‏المقهى محل البلاغ "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم دائرة القسم - توفى متأثرًا بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم بالمقهى ملكه) حدثت بينه وبين قائد مركبة " ‏توك توك" مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب بإستخدام ‏سلاح أبيض "سكين" تحصل عليها من داخل المقهى محدثًا إصابته التى أودت بحياته، ولاذ ‏بالفرار، وبسؤال صديق المتوفى أيد ‏ما سبق، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم.‎

 ‎ وعقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 

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