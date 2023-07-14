بيلاروسيا تهنئ فرنسا بعيدها الوطني

الجمعة 14/يوليو/2023 - 10:33 ص

هنأ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، فرنسا بالعيد الوطني.

وأكد لوكاشينكو في تهنئته، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن هناك رغبة صادقة لشعبي بيلاروس وفرنسا في التعاون تصطدم بعوائق مصطنعة شكلها الوضع السياسي الأوروبي الحالي، مضيفًا أنه على مدى سنوات كثيرة، قام شعبا بيلاروس وفرنسا اللذان تجمعهما العديد من الأحداث ذات الماضي المشترك والقيم والسمات المتشابهة في السلوك الوطني، بتطوير الاتصالات الإنسانية والصداقة وترسيخ العلاقات التجارية بينهما.

وأشار لوكاشينكو إلى أنه تصطدم رغبة الشعبين الصادقة في التعاون وفي التعرف بشكل أفضل على بعضهما البعض، بعقبات ومحظورات مصطنعة يفرضها الوضع السياسي الأوروبي الحالي.