أوسوريو: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام الأهلي واعتذر للجماهير

أعرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، عن حزنه لخسارة فريقه برباعية أمام الأهلي مساء الخميس في الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي .

وقال أوسوريو في تصريحات إعلامية عقب المباراة، لقد أخطأت في وضع تشكيل مباراة الأهلي، اعترف بذلك، وأعتذر لجماهير الزمالك .

وتابع، أتحمل مسئولية الخسارة أمام الأهلي، ومن الصعب أن تبدأ المباراة بتلقى هدف بعد دقيقتين فقط، لأن ذلك يؤثر على اللاعبين بالسلب .

يذكر أن الزمالك خسر جميع الألقاب هذا الموسم، سواء السوبر المصري أمام الأهلي، أو كأس مصر بالخروج من نصف النهائي أمام بيراميدز بالنسخة الأخيرة، أو الخروج من دوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة من دور المجموعات، بالإضافة لخسارته درع الدوري الذي حصده في الموسمين الماضيين على التوالي .