بـ"الشماريخ والثلج".. 45 صورة ترصد احتفالات طلاب الثانوية العامة بالأقصر

تنشر "البوابة نيوز" 45 صورة ترصد فرحة طلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر العارمة، اليوم الخميس، بعد انتهاء ماراثون الامتحانات وتأدية امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والأحياء للشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة.

تجمع طلاب وطالبات الثانوية العامة بالأقصر، وتنوعت مظاهر الاحتفالات بين الطلاب وأولياء الأمور تعبيرًا عن سعادتهم بانتهاء امتحانات الثانوية العامة، وأطلقوا علية الـ Fun Day ، حيث جاءت الاحتفالات بالرقص على أنغام الطبول والدف والزغاريد، ورش الثلج الملون وإطلاق الشماريخ، كما حرص عدد من أولياء الأمور على إحضار بلالين وحلوى شوكولاتة للطلاب احتفالًا بهم وتقديرًا لمجهودهم.

كما حرص الطلاب على التقاط بعض الصور التذكارية مع أصدقائهم عبر هواتفهم المحمولة لتوثيق لحظة احتفالهم بانتهاء مارثون الثانوية العامة، معربين عن سعادتهم بإشعال الألعاب الملونة والرقص بها.

وأكد طلاب الثانوية العامة بالأقصر، خوضهم رحلة شاقة مع المذاكرة فقط دون الخروج والاستمتاع بالعطلات والأجازات والأعياد لمدة 9 أشهر، مشيرين إلى استمرارهم بالاحتفالات على مدار الأيام المقبلة لتعويض ما فاتهم خلال الأشهر الماضية.

كان طلاب شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة بالأقصر بشعبها الثلاث العلوم والرياضيات والأدبي، قد أدوا امتحاناتهم في مواد الأحياء، الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية، والفلسفة والمنطق، وسط فرحة وسعادة غامرة بإنهائهم ماراثون الامتحانات اليوم.

وأدى 7550 طالبا وطالبة بمحافظة الأقصر، امتحانات الثانوية العامة هذا العام،، بينهم 1351 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية، و5079 طالبا وطالبة بقسم علمي علوم، و448 طالبا في قسم علمي رياضة، وتجرى الامتحانات في 22 لجنة موزعة على 7 إدارات تعليمية.

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