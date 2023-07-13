الأهلي يهزم الزمالك برباعية مقابل هدف في القمة 126

فاز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المبارة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري.



جاء هدف تقدم الأهلي الأول عن طريق حسين الشحات في الدقيقة الثانية، وأحرز اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وجاء هدف تقدم الأهلي الثالث عن طريق علي معلول مع الدقيقة الأول من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، وجاء هدف الأهلي الرابع عن طريق محمد شريف مع الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

وجاء هدف الزمالك الوحيد عن طريق أحمد السيد زيزو، في الدقيقة 68 من علامة الجزء.

خاض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى : محمد صبحي .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - حاتم سكر.

خط الوسط : أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

وجاء التبديل الأول والثاني و الثالث و الرابع والخامس على النحو التالي

نزول محمد أشرف روقا و خروج شيكابالا

نزول محمد طارق و خروج حسام عبد المجيد

نزول عمر جابر و خروج سيد نيمار

نزول عمرو السيسي و خروج حاتم سكر

نزول ناصر منسي وخروج عمرو السيسي

بينما ضم تشكيل الأهلي كل من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني -ياسر إبراهيم -محمد عبد المنعم -علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - محمد فخري- محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات- محمود كهربا - بيرسي تاو.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 78 في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

