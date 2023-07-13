لليوم الثاني .. استمرار حملة ١٠٠ يوم صحة بشمال سيناء

انطلقت حملة 100 يوم صحة بمركز شباب مدينة العريش بالساحة الشعبية والتي تنتهي في 25 يوليو الجاري وجميع التخصصات بالمجان .

استقبل مركز شباب العريش بالساحة الشعبية المواطنين والقوافل الطبية وذلك ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة بتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تنفيذا لتوجيهات محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة بتذليل كافة العقبات والمعوقات لإقامة حملة ١٠٠ يوم صحة حرصا علي سلامة المواطنين وتسهيل الكشف لمن يرغب.

وقام اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش بزيارة موقع القافلة الطبية في وقت سابق للاطلاع علي تجهيز الموقع وتم توفير كافة طلبات القافلة لمباشرة عملها بالكشف علي المواطنين دون أي معوقات أو عقبات فضلا عن متابعة الحملة بصفة يومية لتوفير كافة الإمكانيات لنجاح الحملة وذلك حرصا علي سلامة المواطنين .

وأكد الدكتور وليد جمعة استشاري النساء والولادة ومشرف الحملة اليوم عدم وجود اي معوقات أو عقبات تحول دون ممارسة الحملة مهامها وأن الحملة بها جميع التخصصات والكشف بالمجان وكذلك الادوية ومواعيد الكشف تبدأ من الساعة الثالثة بعد الظهر حتي التاسعه مساء .