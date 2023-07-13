بوتين: روسيا لن تستسلم وستمضي قدمًا بطريقها الخاص دون أن تنعزل عن العالم

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن خصوم روسيا يعولون على استسلامها، مؤكدًا أن بلاده لن تستلم وستسير في طريقها قدمًا إلى الأمام بطريقها، الذي اختارته دون أن تنعزل عن بقية العالم.

وقال بوتين -خلال كلمة أمام منتدى "تكنولوجيا المستقبل"، اليوم الخميس-: "يعول خصومنا على أننا سوف نتراجع ونستسلم، ولكن هذا لن يحصل"، مشددًا على أن بلاده ستمضي قدمًا إلى الأمام في طريقها الخاص دون أن تنعزل عن أحد، وأضاف: "نحن نرد على التحديات الخارجية برفع نوعية وفاعلية عملنا بنشر الحرية".

واتهم الرئيس الروسي، النخب الحاكمة في بعض الدول بفرض حصار تكنولوجي على بلاده، وقال: "اعتقد أنه من المهم الحديث عن كيفية بناء عملنا على مستوى الدولة وكيف نبني تعاونًا علميًا وتكنولوجيًا دوليًا في ظروف الحصار الفعلي المعلن ضد روسيا، والذي نظمته على الأرجح السلطات والنخب الحاكمة لبعض البلدان".

وتابع بوتين: "كما تعلمون أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يشكل تهديدات خطيرة على الأمن القومي الروسي ويضعف ويُفقد البلاد سيادتها"، مشيرًا إلى أن بلاده تعتزم توسيع التعاون المتكافئ والتحالفات العلمية مع الدول الأخرى.

وأوضح أنه يتعين نقل الاقتصاد الروسي والخدمات الاجتماعية في بلاده إلى مبادئ عمل نوعية جديدة، مؤكدًا أن بلاده لن تستسلم وستمضي قدمًا بطريقها دون أن تنعزل عن العالم.