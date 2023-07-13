روس أتوم: روسيا لديها معلومات حول خطط كييف لضرب محطة زابوروجيا الكهروذرية

أكد مدير عام مؤسسة شركة الطاقة الذرية الروسية "روس أتوم" أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الخميس، أن روسيا لديها معلومات حول خطط وضعتها سلطات كييف مؤخرا لضرب محطة زابوريجيا الكهروذرية.

وقال ليخاتشوف حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن المعلومات الاستخباراتية لدى الجيش الروسي تفيد بأن سلطات كييف تقوم بالتحضير لمثل هذا الهجوم، لافتا إلى أنه مع قيام الجانب الأوكراني بالتحضير لقصف مدفعي لهذه المحطة، تم ضخ معلومات مضللة زعمت بأن روسيا تعتزم تفجيرها.

وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ساهمت في دحض مزاعم سلطات كييف، مشيرا إلى أن أربعة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي المحطة يفحصون مختلف المباني، وتوصلوا إلى استنتاج دقيق تماما بأنه لا توجد في المحطة أي علامات تدل على تفخيخها.