القمة 126.. الشحات يضيف الثاني للأهلي في شباك الزمالك

تقدم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بالهدف الثاني على نظيره الزمالك، في المبارة التي تجمع بينهما الان ضمن مباريات الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري.

جاء هدف تقدم الأهلي الثاني عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 36، وأحرز اللاعب ذاته الهدف الأول في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة.

ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - حاتم سكر.

خط الوسط: أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

بينما يضم تشكيل الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني -ياسر إبراهيم -محمد عبد المنعم -علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - محمد فخري- محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات- محمود كهربا - بيرسي تاو.

يحتل فريق الزمالك قبل مواجهة الأهلي الليلة، المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة من خوض 32 مباراة.