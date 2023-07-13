الجريمة والعقاب.. الإعدام ينتظر المتهم بقتل مسن بعد سرقته في الأزبكية

أقدم شاب على قتل مسن وسرقته بمنطقة الأزبكية، ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبطه.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة مسن مقتول داخل شقة بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مسن مقتول طعنا بمفك، ويعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب وأنه دخل بطريقة شرعية للشقة بصحبة المتوفى وقام بطعنه بمفك وسرق الشقة وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي ذلك السياق قال المستشار القانوني، علي حسانين، إن قاتل مسن عقب سرقته في تلك الواقعة يقع تحت نص المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه " يحكم على فاعل هذه المتهم بالقتل العمد، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وتابع، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وأشار إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.