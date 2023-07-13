دراسة جديدة تكشف فوائد صحية جديدة للبطيخ

توصل باحثون إلى فوائد صحية جديدة للبطيخ تضاف إلى الفوائد المعروفة سابقا، مما يجعله فريدا ومغذيا بشكل فائق. بحسب دراسة حديثة نشرت في "Nutrients"، يمكن للبطيخ تعزيز امتصاص العناصر الغذائية وتحسين الجودة العامة للنظام الغذائي لدى الأطفال والبالغين.

استندت الدراسة إلى تحليل بيانات المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES)، وأظهرت أن الأفراد الذين تناولوا البطيخ كانت لديهم جودة إجمالية أفضل للنظام الغذائي بشكل ملحوظ مقارنة بمن لم يتناولوه.

توصلت الدراسة إلى أن مستهلكي البطيخ من الأطفال والبالغين يتناولون كميات أكبر من الألياف الغذائية والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين C وفيتامين A، بالإضافة إلى الليكوبين والكاروتينات الأخرى، ويتناولون أقل من السكريات المضافة وإجمالي الأحماض الدهنية المشبعة.

وبالإضافة إلى دراسة "NHANES"، تشير دراسة جديدة أخرى نُشرت في "Nutrients" إلى أن مكملات عصير البطيخ تحمي وظائف الأوعية الدموية أثناء ارتفاع مستويات السكر في الدم، بناءً على العمل السابق في هذا المجال من البحث.

أجرت هذه الدراسة باحثون في جامعة ولاية لويزيانا، حيث استمرت لمدة أسبوعين واختبرت تأثيرات مكملات عصير البطيخ اليومية، وركزت بشكل خاص على التأثيرات الإيجابية المحتملة للسيترولين والأرجنينن، وهما مركبان موجودان في البطيخ، على تحسين التوافر البيولوجي لأكسيد النيتريك وتقليل تقلب معدل ضربات القلب.

وأوضح الدكتور جاك لوسو، أستاذ في كلية التغذية وعلوم الغذاء بجامعة ولاية لويزيانا، أنه على الرغم من صغر حجم العينة (18 شابًا وشابة يتمتعون بصحة جيدة) وتحتاج إلى المزيد من البحث، إلا أن الدراسة تضيف إلى المجموعة الحالية من الأدلة التي تدعم تناول البطيخ بانتظام لتحسين صحة القلب وعملية التمثيل الغذائي.