نائب محافظ القاهرة تتابع مخطط تطوير المعادي الخضراء

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لقاء موسعا بحضور منال محمود سكرتير حي المعادي وفريق عمل ادارة الطرق بالمنطقة الجنوبية ومديري ادارات الطرق والانارة والتخطيط بحي المعادي لبحث سبل تطوير و رفع كفاءة شوارع وميادين المعادي لخلق مظهرا حضاريا يليق بها و عودتها الى سابق عهدها .

شددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال لقاءها على اهمية تطوير حي المعادي باعتباره احد اهم احياء المنطقة الجنوبية العريقة والذي يتميز بمظهره الحضاري والمعروف بطريقة تخطيط شوارعه المميزة وميادينه العريقة مؤكده حرصها الدائم على تحقيق طفرة في الخدمات المقدمة به مع اضافة اللمسات الجمالية لكافة اعمال التطوير التي ستتم به من خلال اعتماد نموذج للتطوير و خطة عمل ممنهجة .



استعرضت اهم ملامح التطوير تمهيدا لبدء اعمال التنفيذ الفعلي من خلال وضع مقترح تصوري لاعمال التطوير مع تحديد الشوارع والميادين ذات الاولوية العاجلة للبدء بها والتي حددتها بالشوارع التي لم تمتد اليها ايدي التطوير منذ فترة طويلة لتشملها ومنها منطقة الخبيري وعزبة نافع بمنطقة معادي البلد ومربع شارع ١٥٠ و١٠١ وشارع الدبلوماسين من خلال رفع كفاءة الارصفة وتركيب الانترلوك بتصميماته المميزة ورصف الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الانارة وزيادة المزروعات والمساحات الخضراء وتقليم الاشجار ووضع اللمسات الجمالية لتحسين المظهر العام وليشعر قاطني الحي باحداث انجاز ملموس على ارض الواقع الى جانب تحقيق عنصر الاستدامة وتحقيق ترشيد العنصر الاقتصادي خلال اعمال التطوير .

ولانجاز الاعمال على وجه السرعة تم مناقشة عدة محاور اهمها مراجعة خطة التطوير الشاملة للحي لتشمل الشوارع الاكثر احتياجا لتحديد كافة الاولويات ذات الاولوية الملحةمع وضع مقترحات تصميمات الارصفة والتجميل واعمال اللاندسكيب ووضع تصور عام ليتم اعتماده لبدء التنفيذ الفعلي بالقطاعات وخاصة بعد انتهاء كافة المشروعات القائمة بها من صرف صحي ومياه و كهرباء وغيرها من مشروعات المرافق المختلفة .

وخلال اللقاء تم مناقشة تطوير شارع ٩ على مساحة ١٢٠٠ متر في المنطقة من بين ميدان المحطة و حتى منطقة ثكنات المعادي وذلك بعد اعمال الرفع المساحي ومعاينته للتعرف على الوضع القائم به من ناحية الاسفلت والانارة واماكن انتظار السيارات بمحيط محطات المترو وعرض الارصفة وعدد الحارات المرورية موجهه بتقديم دراسة تفصيلية لهذا الشارع المحوري كما وجهت بضرورة رفع اى اشغالات للمحلات و المقاهي و الباعة الجائلين وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بصورة مستمرة ودورية الى جانب الحملات المستمرة للقضاء على المواقف العشوائية والتكاتك المخالفة داخل الحي مع عقد لقاءات دورية وجولات تفقدية مع بدء دخول اعمال التطوير حيز التنفيذ لمتابعة معدلات الانجاز الفعلي لمقترحات التطوير و التقييم المستمر لالية التنفيذ .

كما شددت على التنسيق المستمر مع شركات المرافق ووضع جدول زمني للانتهاء من كافة المشروعات القائمة الحالية وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد للبدء الفعلي في اعمال التطوير وذلك بعد توفير الاعتمادات المالية .