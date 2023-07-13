رئيس جامعة المنيا يكرم منسقي الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي

كرم الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس الجامعة، منسقي الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي بالطب البشري والتمريض والصيدلة وطب الأسنان، وذلك تقديرًا لمجهوداتهم في نجاح أعمال الاختبارات الإلكترونية بما يحقق الأهداف التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد مكرم، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور أحمد سمير مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مصطفي خليل نائب مدير المركز، وشمل التكريم: الدكتور نها أنور حسين منسق كلية الطب، والدكتور محمود الدالي منسق كلية الصيدلة، والدكتور مروة عبد الباقي منسق كلية التمريض، والدكتور شيماء أحمد رضوان منسق كلية طب الأسنان.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الكبير لمركز الاختبارات الإلكترونية، في انتظام الاختبارات وإنجاحها ومجهوداته في استقبال ما يزيد عن 9400 طالب علي مدار ثلاث فترات يوميًا ولمدة شهر، حيث استقبل المركز 3210 طالب بكلية التمريض لأداء الاختبارات في 23 مقرر، بينما أدي بالمركز 1400 طالب بكلية الصيدلة اختباراتهم فيما يقارب 120 مقرر موزعين علي البرنامج العادي والفارم دي والإكلينيكي والجامعة الأهلية، كما أدي 4050 طالب بكلية الطب اختباراتهم في 70 مقرر، وأخيرًا في طب الأسنان أدي 740 طالب الاختبارات في 120 مقرر.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن نجاح الجامعة في إجراء الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي كأسبقية أولي جاء نتيجة لرفع كفاءة بنيتها التحتية المعلوماتية، في ظل التوجه نحو التحول الرقمي وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي بميكنة الاختبارات بالجامعات تحقيقًا لتكافؤ الفرص بين الطلاب والاستفادة من التطور التكنولوجي للتحول الرقمي.

وأضاف رئيس الجامعة بأن مركز الاختبارات الإلكترونية يعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 1080 جهاز حاسب آلي لأداء الطلاب اختباراتهم الإلكترونية به، وجار حاليًا تجهيز المركز ورفع طاقته الاستيعابية لاستيعاب 4600 طالب لخدمة باقي كليات الجامعة.

وجدير بالذكر أن المركز مستمر في إجراء امتحانات برنامج الطب التكاملي خلال شهر يوليو الجاري، وسوف يعاود نشاطه خلال شهر سبتمبر القادم لاختبارات الدور الثاني والدور الصيفي، وامتحانات الفرق الثالثة والخامسة لكلية الطب.