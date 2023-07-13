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الخميس 13 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه المصري مساء تعاملات اليوم الخميس في البنوك

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المصري، حيث سجل الدولار نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

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سعر الدولار اليوم 
بنك مصر

 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري 

30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

التجاري الدولي 

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان 

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

المصرف المتحد 

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي 

30.9 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي 

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع

البنك الأهلي اليوناني

30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

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