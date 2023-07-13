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الخميس 13 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يبدأ تحضيراته للقاء الإسماعيلي في الجولة الأخيرة بالدوري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يبدأ تحضيراته للقاء الإسماعيلي في الدوري
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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ،أولى استعداداته لموقعة الإسماعيلي ،اليوم بدون راحة ،على ملعب النادي بمقر فرع سموحة .

وتعادل الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب ،سلبياً بدون أهداف ،في المباراة التي جمعتهما أمس الإربعاء ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

ويحل الاتحاد السكندري ضيفاً على الإسماعيلي ،السبت المقبل ،على ملعب الأخير ،ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السابع برصيد ٤٣ نقطة ،بينما الإسماعيلي في المركز الـ ١٢ برصيد ٣٧ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

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