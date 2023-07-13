العلاج الطبيعى بالدقهلية تستقبل 21 ألف حالة خلال شهر

قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، إن أقسام وعيادات العلاج الطبيعى بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة، استقبلت 21 ألف حالة بنهاية يونيو الماضي, وبإجمالي جلسات تخطى حاجز الـ 51 ألف.

وأوضح الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى، أن عدد الجلسات لمرضى الغسيل الكلوي بلغ 4481 جلسة، علاوة على 2008 جلسات للأطفال، وما يناهز 1771 جلسة لمرضى الداخلي والعناية.

ولفت مدير إدارة العلاج الطبيعي، إلى أن شهر يونيو الماضي شهد جولات تفقدية مكثفة لأقسام وعيادات العلاج الطبيعي بأنحاء المحافظة، تضمنت 35 زيارة لإدارات عدة من بينها نبروه، وبلقاس، إلى جانب ميت غمر، ومحلة دمنة ومنية النصر.

وأشار عبد المنعم، إلى أنه فيما يخص بروتوكول التعاون بين إدارتى العلاج الطبيعي، والحضانات فقد بلغ إجمالي عدد الجلسات بحضانات الأطفال 162، و16 بعناية الأطفال مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق البروتوكول بعدة مستشفيات تابعة.

وفى إطار زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية شاركت إدارة العلاج الطببيعى الشهر الماضى بورشة عمل تدريبية تحت عنوان “العلاج الطبيعي لمرضى الأمراض العصبيه للأطفال حديثي الولاده من التشخيص حتى العلاج” .

حاضر في الورشة الخبير الدكتور جوزيف المير أستاذ العلاج الطبيعى لأمراض الجهاز التنفسي بجامعة سان جوزيف ورئيس وحدة الرعاية المركزة للجهاز التنفسي بمؤسسة سيسوبيل الفرنسيه والدكتور. مينا رضا المدرس المساعد بقسم العلاج الطبيعي للأطفال بكلية العلاج الطبيعي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.