أبرزها الآيس كريم.. أطعمة ينصح بتجنبها في الصيف

يُنصح بتجنب بعض المشروبات والأطعمة في فصل الصيف، حيث يمكن أن تزيد من حرارة الجسم وتضعف جهاز المناعة وتسبب مشاكل صحية .

وتتمثل أهم الأطعمة التي ينصح بتجنُّبها في الصيف كما ذكر موقع ndtv في التالي:

المشروبات الساخنة

أصبح تناول المشروبات الساخنة مثل القهوة والشاي عادة يومية شائعة لدى الكثير من الأشخاص لبدء يومهم بنشاط وحيوية. ورغم أن هذه العادة قد تمنح شعورًا بالنشاط، إلا أن تناول المشروبات الساخنة بشكل متكرر خلال فصل الصيف قد يزيد من درجة حرارة الجسم ويؤدي إلى الجفاف.

الآيس كريم

يُعتبر تناول الآيس كريم خلال فصل الصيف من العادات الشائعة، حيث يعتبر وجبة خفيفة شعبية للتغلب على الحرارة. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن تناول الآيس كريم بكثرة يمكن أن يكون ضارًا على صحة الجسم.

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية مثل الصودا، ليس فقط على نسبة عالية من السكر والمحتويات الأخرى غير الصحية، ولكنها أيضًا يمكن أن تسبب جفاف الجسم بشكل أسرع، وارتفاع نسبة السكر فيها يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مزمنة مثل السمنة والسكري. لذلك، ينصح بتجنب شرب المشروبات الغازية مثل الصودا خلال فصل الصيف.

الوجبات السريعة

تعتبر الوجبات السريعة غير صحية للغاية، على غرار الأطعمة الدهنية، حيث تحتوي معظمها على نسبة عالية من الصوديوم الذي يزيد من جفاف الجسم. لذلك، تصبح الوجبات السريعة غير مناسبة خلال فصل الصيف ولا تلبي احتياجات الجسم في هذا الوقت.

منتجات الألبان

عندما ترتفع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد حرارة الجسم ويمكن أن تتعرض منتجات الحليب مثل الزبدة والجبن واللبن الرائب للتخمير غير الطبيعي في المعدة. وهذا يمكن أن يسبب عسر الهضم لدى البعض، لذلك ينصح بتجنب تناول هذه المنتجات خلال فصل الصيف.