مسيرة بالدفوف لطلاب الثانوية العامة احتفالًا بانتهاء الامتحانات بالأقصر.. فيديو وصور

نظم طلاب الثانوية العامة بمدينة إسنا جنوب الأقصر، مسيرة مصحوبة بالأغاني والدفوف احتفالًا بانتهاء ماراثون الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2022-2023 والذي استمر لمدة شهر كامل.
ورصدت "البوابة نيوز" خروج الطلاب وفرحتهم بانتهاء ماراثون الامتحانات، حيث تجمع الطلاب أمام بوابات المدارس، مرتدين تي شيرتات بيضاء موحدة، مستعينين بكوميك الفنان محيي إسماعيل وطبعوا عليها صورته وجملة "senior 2023 الثانوية العامة.. ها إيه تاني"، وسط حالة من الفرح والسعادة على وجوههم.
وانطلق الطلاب من أمام مدرسة إسنا الثانوية، وقاموا بعمل "زفة" بالسيارات والدراجات البخارية في ميادين وشوارع إسنا، مرورا بميدان المحكمة وشارع البحر وشارع مجلس المدينة والمرسي السياحي وكورنيش النيل وميدان جامع هاشم وكوبري القنطرة، ورقصوا على أنغام الأغاني والطبلة والدفوف.
وقام الطلاب برش الثلج الملون وإطلاق الألعاب النارية، معربين عن فرحتهم بانتهاء السنة الأصعب في حياتهم، فيما عبر آخرون عن حالة الفرحة بترديد بعض الأغاني من بينها "إحنا بتوع ربنا وإيه اليوم الحلو دا" وغيرها من الأغاني، وسط فرحة أولياء الأمور خارج اللجان الذين استقبلوهم بالأحضان والزغاريد.
وأكد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلقى آية شكاوي من الطلاب أو أولياء الأمور حول الامتحان وسير العملية الامتحانية.
وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.