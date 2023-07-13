ربة منزل تحاول إنهاء حياتها بـ "الحبة القاتلة"

حاولت ربة منزل مقيمة بإحدى قرى مركز المنصورة محافظة الدقهلية انهاء حياتها بتناول مادة سامة تستخدم في حفظ العلال "الحبة القاتلة" وذلك بعد مرورها بأزمة نفسية ومعاناتها من الإكتئاب وجرى ايداعها مستشفى الطوارئ الجامعي .

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد القى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من مستشفى الطوارئ الجامعي للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة بوصول "سميرة . ا.ا.س"، 29 عامًا، ربة منزل، ومقيمه قرية الدنابيق مصابة بحالة إعياء "إدعاء تناول مادة سامة ، ولا يمكن استجوابها.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وبسؤال زوجها "محمود"، 37 عامًا ، ۳۷ قرر بتناول زوجته قرص كيماوي يُستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار - مما أدى إلى حدوث اصابتها وذلك على اثر مرورها بحالة نفسية سيئة " اكتئاب " ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠٢٣/٦٥٥٨ إدارى مركز المنصورة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الافتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.