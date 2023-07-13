الثانوية العامة 2023| "ختامها مسك".. فرحة طلاب الأقصر بمستوى امتحانات اليوم.. فيديو وصور

أنهى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، أداء امتحاناتهم، حيث أدى طلاب شعبة علمي رياضيات امتحان الجبر والهندسة الفراغية، وأدى طلاب الشعبة الأدبية مادة الفلسفة والمنطق، وأدى طلاب العلمي علوم مادة الأحياء، تحت حراسة أمنية مشددة.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الأحياء ـ الجيولوجيا" لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

وحول مستوى الامتحانات، خرج طلاب القسم العلمي رياضة وعلى وجوههم علامات السعادة، عقب أداء امتحان الجبر والهندسة فراغية، لسهولة الامتحان، وفرحة بانتهاء من أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي الدور الأول، مؤكدين أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط باستثناء السؤال الأول بالجبر.

وقال الطالب أحمد مصطفى، "أن الامتحان كان في مجمله حلو وغير متوقع أن يكون بهذا الشكل، فعلا ختامه مسك باستثناء سؤال واحد صعب في الجبر حول المصفوفات ولكن عند البعض وليس الجميع".

فيما قالت إحدى الطالبات، "أن الامتحان كان سهلًا على خلاف الامتحانات السابقة ويتكون من 20 سؤالا، وأخيرا هناخد الإجازة واحنا مرتاحين".

وفيما يخص امتحان الأحياء، قالت الطالبة إنجي سمير شعبة العلوم: الأحياء كانت متوسطة اليوم وبها بعض التركات ولكن نشكر ربنا واتسترت معانا في آخر يوم علشان نعرف نحتفل كويس".

فيما أوضح الطالب علاء محمد، من الشعبة الأدبية: أن امتحان الفلسفة والمنطق كان جميلا والأسئلة سلسلة وكلها من المنهج مفيش حاجة جت صعبة أو من برة، عاوزين نحتفل إننا خلصنا "

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لـ امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 و امتحان الفلسفة 2023 فتتمثل المواصفات فيما يلي: الدرجة الكلية من 60، وعدد الأسئلة المقالية سؤالان مخصص لهما 4 درجات، وعدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، وبلغ إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

فيما تضمنت مواصفات امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023، الدرجة الكلية من 30، وعدد الأسئلة المقالية سؤالان مخصص لهما 4 درجات، وعدد الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة، وإجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالً.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “في جميع امتحانات الثانوية العامة 2023، تكون أسئلة الاختيار من متعدد MCQ نسبتها 85%، أما الأسئلة المقالية فلا تتعدى نسبتها 15%، مشيرة إلى أن 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا.

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