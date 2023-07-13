سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد مستجدات مشروع  تطوير سوق الدهشوري

تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، لمحافظة بني سويف، الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف، وذلك في حضور أعضاء اللجنة التيسيرية التي شكلها المحافظ لتقوم بتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروع لحين الانتهاء من التنفيذ، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وتفقد السكرتير العام المساعد، مستجدات وسير الأعمال التي يتم تنفيذها بالمشروع ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها للدفع بمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل من خلال التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية لتسهيل الأعمال بالمشروع الذي يقام على مساحة إجمالية 2900 متر، ودعمه بكافة الخدمات والمرافق الأساسية، تشمل إنشاء غرف كهرباء، أمن وإدارة ودورات مياه و كافتيريات، مع عمل مداخل "بوابات" للسوق موزعة على الجهات الأربع بجانب سور كبير بمحيط السوق

كما التقى السكرتير العام المساعد عددا من الأهالي والمواطنين، مؤكدا لهم على توجيهات المحافظ بتسريع وتيرة العمل بالمشروع الذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع صندوق التنمية الحضرية، في اطار خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها

رافق السكرتير العام المساعد خلال تفقد أعمال المشروع كل من هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وفواز رجب نائب رئيس المدينة، والمهندسة مى على، المكتب الفني بديوان عام المحافظة وبعض التنفيذيين المعنيين والقائمين على تنفيذ المشروع .