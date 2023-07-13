الموجة الـ21| محافظ بني سويف: إزالة 96 حالة تعد في حملات المرحلة الثالثة

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة ،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة،والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم "أمس" إزالة 13 حالة تعد على مساحة 16 قيراط أرض زراعية؛ ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 96 حالة تعد منها (73حالة تعد مباني على مساحة 9297 متر، 23حالة زراعة على مساحة فدان).

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية"21" من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023 ،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبان وزراعة".

واستكملت بالمرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي، وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي بدأت السبت الماضي 8 يوليو وتستمر حتى 28 من نفس الشهر.