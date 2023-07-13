السيطرة على حريق شقة سكنية بصفط اللبن دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع علي حسن من شارع المدرسة بمنطقة صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع علي حسن من شارع المدرسة بمنطقة صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



