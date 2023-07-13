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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"سجدوا لله".. طلاب الثانوية العامة بالأقصر يحتفلون بانتهاء امتحاناتهم

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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احتفل طلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، على طريقتهم الخاصة بالسجود ودعوات الشكر لله، وذلك بعد انتهاء ماراثون الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وقام عدد من الطلاب فور خروجهم من اللجان بالسجود على الأرض شكراً لله أمام المدرسة، وفرحاً بانتهاء الامتحانات والدخول في مسيرة جديدة من حياتهم الدراسية.

ورصدت كاميرا "البوابة نيوز" سجود بعض اللطلاب، على باب اللجنة عقب خروجهم بعد الانتهاء من أداء امتحان مادة الهندسة لطلاب الشعبة علمي رياضة، معبرين عن فرحته بسهولة الامتحان، وانتهاء اليوم الأخير للامتحانات.

 وأعرب الطالب ياسين محمود، عن سعادته بانتهاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، قائلا: "الفرحة فرحتين الأولى لسهولة الامتحان، والثانية للانتهاء من الامتحانات، مشيراً إلى أنه وجد نفسه يسجد بدون أن يشعر لفرحته بالانتهاء من الامتحانات، وضغوطها.

فيما أكد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، على انتظام طلاب الشهادة الثانوية العامة لأداء امتحانات الأحياء لطلاب الشعبة العلمية علوم، والرياضيات البحتة الجبر والهندسة فراغية لطلاب الشعبة العلمية رياضيات، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية وذلك بدون أي شكاوى بخصوص سير العميلة الامتحانية.

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