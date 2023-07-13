جامعة الفيوم: بدء التقدم لاختبارات القدرات بكليتي التربية الرياضية والنوعية

أعلنت جامعة الفيوم عن بدء التقدم لإختبارات القدرات بكليتي (التربية الرياضية والتربية النوعية بجامعة الفيوم) للعام الجامعي 2023/2024 وذلك بدءًا من يوم السبت ١٥-٧-٢٠٢٣ عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي:

https://tansik.digital.gov.eg

https://scu.eg/ebooks/studentGuide2023/?fbclid=IwAR0Fp26LIUt5Yq-HuiXF3F6lBkv4Ptk0c8UOaswXbtW7cqClF-e-gw5q9Qc

أوضح الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يجب الاطلاع على الضوابط الإرشادية المتوفرة على موقع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، والتي شملت الاختبارات الطبية لكلية التربية الرياضية واختبارات القوام والمهارة والرياضة والمعلومات العامة في التخصص واختبارات شخصية .

وأضاف: فيما يتعلق بإختبار القدرات بكلية التربية النوعية (شعبة التربية الفنية) فتتضمن إختبارات تصميم ورسم ومعلومات عامة في التخصص.

كما وجَّه الطلاب الراغبين في الالتحاق أنه بعد إتمام عملية التسجيل الإلكتروني عبر موقع الوزارة إلى ضرورة تقديم الأوراق المطلوبة إلى قسم شئون الطلاب بالكلية في اليوم المحدد لأداء الاختبار، والتي تشمل رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة لكل اختبار من الإختبارات التي يرغب في أدائها، وصورة شخصية لكل اختبار، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية التي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

وتابع أن قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعه الفيوم قد خصص ستة معامل مجهزة للحاسب الآلي بهدف تقديم خدمات مكتب التنسيق لأبنائنا الطلاب وهي على النحو التالي: (معمل التنسيق بكلية الزراعة/ معمل التنسيق بكليه الهندسة/ معمل التنسيق بكلية العلوم/ معمل التنسيق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي/ معمل التنسيق بكلية السياحة والفنادق/ معمل التنسيق بكليه التربية النوعية) وتجهزها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى تواجد مجموعة من أكفأ العاملين بكل معمل من معامل مكتب التنسيق، وذلك لتذليل اي عقبات والرد على أي استفسارات، ومساعدة ابنائنا الطلاب في كل مراحل التنسيق.

الجدير بالذكر أن جامعة الفيوم تقدم هذه الخدمة بصورة مجانية لخدمة ابنائنا الطلاب.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وطبقًا للضوابط التي أقرَّها المجلس الأعلى للجامعات.