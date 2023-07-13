نائبة أوكرانية: الانتخابات في أوكرانيا ستجرى بعد انتهاء الحرب

أعلنت يفينييا كرافتشوك، نائب رئيس فصيل حزب "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجرى بالتأكيد في أوكرانيا بعد انتهاء الحرب.

وقالت كرافتشوك - في مقابلة مع وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن موضوع الانتخابات نوقش في اجتماع لحزب خادم الشعب في إطار استحالة إجرائها في ظل الأحكام العرفية.

وأضافت أن اجتماعا عقد في يناير الماضي "حيث أوضح ديفيد أراخامية «رئيس فصيل خادم الشعب البرلماني» بوضوح شديد سبب استحالة إجراء انتخابات أثناء الأحكام العرفية، كما أوضح التحديات التي يتعين علينا التغلب عليها لإجراء اول انتخابات بعد الحرب".

وأوضحت أن هناك تحديين رئيسيين على الأقل، أولًا أن العديد من الأوكرانيين غادروا إلى الخارج، وبعد انتهاء الحرب، لن يعودوا إلى ديارهم على الفور.

وأضافت أنه من الصعب إنشاء مراكز اقتراع في الخارج، لأن هناك ملايين الأوكرانيين هناك - وهذا عبء "ضخم" على القنصليات، ثانيا، في أوكرانيا، تم تدمير العديد من مرافق البنية التحتية التي تُجرى فيها الانتخابات عادةً (المؤسسات التعليمية والصالات الرياضية والمراكز الثقافية)، ولهذا من الضروري إنشاء دوائر جديدة في أماكن أخرى.