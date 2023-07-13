رئيس المجلس الرئاسي الليبي: ندعو إلى الوقف الفوري للقتال في السودان

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى توحيد مبادرات حل الأزمة السودانية.

وأكد المنفي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أننا ندعو إلى الوقف الفوري للقتال في السودان.

ولفت إلى أن تداعيات الأزمة السودانية تطال كل دول الجوار.

وتستضيف مصر اليوم الخميس مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار.

وانطلقت مساء أمس الأربعاء الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة.