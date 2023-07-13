الثانوية العامة ٢٠٢٣.. وكيل تعليم دمياط: الامتحانات انتهت دون مشاكل

أعلن علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انتهاء امتحانات الثانوية العامة بجميع أقسامها بدون ظهور أى مشاكل.

حيث أدى اليوم ١٢٨٥٤ طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والادبية ، حيث أدى ٢٣٤٩ طالب وطالبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية و ٦٠٥٤ طالب وطالبة امتحان الأحياء كما ادي امتحان الفلسفة والمنطق ٤٤٥١ طالب وطالبة وذلك أمام ٤١ لجنة بعدد ١٠ إدارة تعليمية.

ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير الى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على دعمها الكامل للقطاع التعليمي وما بذلته من جهد في إتمام إجراء الامتحانات في جو صحي ونفسي واطمئنانها بشكل شخصي وبصفة مستمرة على كل تفاصيل الاستعدادات، مما كان له بالغ الأثر في إجراء الامتحانات في سهولة ويسر ولم تسجل غرف العمليات أية خطورة تذكر بالإضافة إلى توجيهاتها المستمرة لجميع المديريات المعاونة بالدعم والتعاون الذي كان يسير وسط إجراءات أمنية ووقائية وضعتها الدولة حفاظا على مستقبل أبنائنا وبناتنا طلاب الشهادة الثانوية العامة.

كما تقدم عبد الرؤوف بالشكر الى اللواء حسام توفيق مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط والقيادات الأمنية بالمحافظة ومديري المديريات المعاونين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة، ولاعضاء اللجنة الثلاثية برئاسة عبد العليم جمعة وكيل المديرية وأعضاء غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين وجميع العاملين الذين شاركوا في أعمال الامتحان بلجان سير الامتحان ونفذوا العملية الامتحانية بنجاح واقتدار وتحملوا من الجهد الكثير للخروج بامتحانات نزيهة وعادلة تحقق تكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب، وعلى ما بذلوه من جهدٍ مخلص وما قدموه من عطاءٍ لا محدود من أجل خروج امتحانات الثانوية العامة بدمياط بهذه الصورة المشرفة.